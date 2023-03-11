Зеленский поручил проработать возможность переименования России в Московию
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю тщательно проработать вопрос о переименовании России в Московию. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление на сайте офиса главы государства.
Ранее на портал была внесена петиция с предложением изменить название РФ. В феврале инициатива набрала 25 тысяч голосов, необходимых для официального рассмотрения.
Как отметил Зеленский, вопрос о переименовании России требует проработки «в плоскости историко-культурного контекста» и с учетом международно-правовых последствий такого решения.
«Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», — заявил украинский президент.
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