Зеленский поручил проработать возможность переименования России в Московию

Ранее на портал была внесена петиция с предложением изменить название РФ. В феврале инициатива набрала 25 тысяч голосов, необходимых для официального рассмотрения.

Как отметил Зеленский, вопрос о переименовании России требует проработки «в плоскости историко-культурного контекста» и с учетом международно-правовых последствий такого решения.

«Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», — заявил украинский президент.

