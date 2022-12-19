Лавров: Спецоперация на Украине была необходима для срыва планов Запада

Спецоперация на Украине была «абсолютно необходима» для срыва планов по превращению Украины в «анти-Россию». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В США заявили о намерении России продолжить спецоперацию на Украине

Он отметил, что «истеричная» реакция стран Запада на действия России в ходе спецоперации лишь подтверждает утверждение.

«Эта реакция отразила понимание Западом того, что наши действия обеспечили провал их геополитических игр и планов», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что решение о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины было вынужденным и трудным, но необходимым, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияСергей Лавров
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