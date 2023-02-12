Захарова призвала Запад покаяться за военную поддержку Украины после заявления Дуды

«Обречённые, оно вам не поможет. Лишь усугубит. Покаяние в содеянном - единственный выход для Запада», - призвала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее США и партнеры уже пообещали Киеву боевые танки, но этого оказалось недостаточно. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк позже сообщил, что поставка истребителей Запада и другой авиатехники Киеву – это «активная опция на столе переговоров».



