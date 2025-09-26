Захарова заявила об угрозе провокации Киева в странах НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готовит операцию под ложным флагом против объектов НАТО в Польше и Румынии.

Она отметила, что если сведения, публикуемые в венгерских СМИ подтвердятся, то Европа окажется ближе к началу третьей мировой войны, чем когда-либо прежде.

Захарова заявила, что удар ВСУ по КТК в Новороссийске — сигнал ЕС

По данным СМИ, план предполагает использование отремонтированных российских беспилотников, которым намерены придать вид действующих дронов ВС РФ и направить их на транспортные узлы НАТО.

Одновременно в Европе может быть развернута кампания по обвинению Москвы в атаке. Захарова отметила, что несколько «Гераней» уже доставлены на Яворовский полигон после ремонта на заводе «ЛОРТА» во Львове, передает «Радиоточка НСН».

