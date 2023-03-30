Захарова призвала осудить действия Киева в отношении Украинской православной церкви

Москва призывает международное сообщество дать оценку действиям Киева в отношении Украинской православной церкви. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По её словам, обращение направлено, прежде всего, к православному миру.

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«Россия требует от Украины прекратить антигуманный, бездуховный произвол в отношении УПЦ», - подчеркнула дипломат.

Ранее, как сообщала НСН, наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому из-за выселения монахов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевУкраинская Православная ЦерковьУкраинаМария Захарова

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