Захарова призвала осудить действия Киева в отношении Украинской православной церкви
30 марта 202316:18
Москва призывает международное сообщество дать оценку действиям Киева в отношении Украинской православной церкви. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По её словам, обращение направлено, прежде всего, к православному миру.
«Россия требует от Украины прекратить антигуманный, бездуховный произвол в отношении УПЦ», - подчеркнула дипломат.
Ранее, как сообщала НСН, наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому из-за выселения монахов.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru