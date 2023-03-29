«Похищения, пытки, уничтожение»: РПЦ готова принять преследуемых украинских монахов

РПЦ принимает украинских священнослужителей, которым угрожает Киев, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН. По его словам, рано или поздно Украина сама сможет защитить своих монахов.

Ранее монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.

«За последние годы украинская власть предприняла столько действий в области религиозной политики, которые никому в голову не приходили, что представить, что они будут делать дальше и какими методами, нельзя. В отношении церкви они не остановятся ни перед чем. Задача – уничтожение УПЦ, будь то силовые методы воздействия или давление, похищения, пытки – все это уже практиковалось и, к сожалению, будет практиковаться дальше», - отметил Кипшидзе.

Собеседник НСН рассказал, что РПЦ уже приняла часть украинских клириков, которые оказались под угрозой быть казненными.