«Похищения, пытки, уничтожение»: РПЦ готова принять преследуемых украинских монахов
Вахтанг Кипшидзе заявил в эфире НСН, что неугодным священнослужителям угрожает «казнь», а Киев хочет ликвидировать УПЦ.
РПЦ принимает украинских священнослужителей, которым угрожает Киев, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН. По его словам, рано или поздно Украина сама сможет защитить своих монахов.
Ранее монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
«За последние годы украинская власть предприняла столько действий в области религиозной политики, которые никому в голову не приходили, что представить, что они будут делать дальше и какими методами, нельзя. В отношении церкви они не остановятся ни перед чем. Задача – уничтожение УПЦ, будь то силовые методы воздействия или давление, похищения, пытки – все это уже практиковалось и, к сожалению, будет практиковаться дальше», - отметил Кипшидзе.
Собеседник НСН рассказал, что РПЦ уже приняла часть украинских клириков, которые оказались под угрозой быть казненными.
«Русская церковь приняла часть клириков, которые подвергались преследованиям, которые оказались под угрозой быть казненными. Они нашли в России пристанище, но я должен сказать, что украинские клирики не являются иностранцами для Украины. Они не должны искать приют за пределами Украины, потому что стали неугодными властям. Рано или поздно у украинского общества хватит сил, чтобы защитить своих клириков. Всем очевидно, что украинские власти поставили своей целью полное уничтожение Украинской православной церкви, которая является, несмотря на все лживые соцопросы, церковью большинства украинских людей. УПЦ не является иностранной религиозной общиной для украинского народа, она является национальной. Но украинским властям хотелось бы, чтобы существовала раскольническая община, которая выполняет прямые указания иностранных центров влияния, одобряет преследования УПЦ, поощряет националистические устремления», - рассказал он.
Новый этап гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приведет к трагическим последствиям, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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