Захарова призвала миссию ОБСЕ рассказать о своих функциях в Донбассе
Мониторинговая миссия ОБСЕ должна подробно объяснить, какие функции и в каком формате она выполняла на Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, организация должна выступить с официальным заявлением. Захарова также подчеркнула, что слово «миссия» в этом случае не совсем уместно, так как мониторинговая деятельность ОБСЕ «таковой более не является достаточно долгое время».
Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ до 30 апреля прекратит работу на территории Донецкой народной республики. По ее словам, в продолжении деятельности миссии нет смыла, потому что Минские соглашения уже неактуальны, а правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны России.
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