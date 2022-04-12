Миссия ОБСЕ прекратит работу на территории ДНР
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ до 30 апреля прекратит работу на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
По ее словам, в продолжении деятельности миссии нет смыла в связи с тем, что Минские соглашения уже неактуальны, а правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны России.
Ранее постановление о прекращении деятельности ОБСЕ было принято государственным комитетом обороны ДНР, передает департамент информационной политики администрации главы республики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Подачу российского газа в Армению временно приостановили
- Путин заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены
- ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»*, который мог готовить диверсии в Подмосковье
- Путин: Россия возобновит лунную программу
- В Верховной раде предложили запретить российскую музыку
- Экс-президент Франции Саркози рассказал, за кого будет голосовать на выборах
- Суд отказал Сафронову в интернете для доказательства невиновности
- СМИ сообщили о возможных проблемах с поставками сантехники
- Министр обороны Индии: Москва и Нью-Дели являются естественными союзниками
- СК РФ выясняет причины повреждения железнодорожной ветки в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru