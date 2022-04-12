Миссия ОБСЕ прекратит работу на территории ДНР

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ до 30 апреля прекратит работу на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, в продолжении деятельности миссии нет смыла в связи с тем, что Минские соглашения уже неактуальны, а правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны России.

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Ранее постановление о прекращении деятельности ОБСЕ было принято государственным комитетом обороны ДНР, передает департамент информационной политики администрации главы республики.


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ФОТО: РИА Новости
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