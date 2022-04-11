Путин заявил канцлеру Австрии о намерении «решить» вопрос Донбасса, несмотря на санкции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что российский президент в разговоре с ним подтвердил наметен к «решить» вопрос Донбасс, несмотря на санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Нехаммер также отметил, что Путин назвал санкции в отношении России жесткими.



Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

