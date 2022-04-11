Путин заявил канцлеру Австрии о намерении «решить» вопрос Донбасса, несмотря на санкции
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что российский президент в разговоре с ним подтвердил наметен к «решить» вопрос Донбасс, несмотря на санкции. Об этом сообщает ТАСС.
Нехаммер также отметил, что Путин назвал санкции в отношении России жесткими.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Медведев назвал воровством попытку задержать российские картины на Западе
- Байден пока не планирует поездок на Украину
- Глава Минздрава РФ заявил о запасах лекарств на 8-12 месяцев
- Франция объявила персонами нон-грата еще шесть дипломатов РФ
- В ООН прокомментировали предложение Борреля о военном решении конфликта на Украине
- Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского начать с ним переговоры
- В ДНР анонсировали окружение стотысячной группировки украинских войск
- Семьи погибших при взрыве газа в Ступино получат по 1 млн рублей
- В Краснодарском крае ввели «желтый» уровень террористической опасности
- Глава МИД ФРГ поддержала расширение Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru