Захарова призвала Болтона и The Wall Street Journal извиниться перед Россией
Мария Захарова призвала бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, а также The Wall Street Journal и агентство Bloomberg извиниться перед Россией за распространение фейков. Как отмечает «Свободная пресса», об этом официальный представитель МИД РФ написала на своей странице в Facebook.
Захарова напомнила, что в начале июня WSJ организовало форум, в ходе которого Джон Болтон обвинил ряд стран, в том числе Россию, в распространении дезинформации о том, что президент США и его советники спорят между собой. А агентство Bloomberg, по её словам, активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов.
Однако, спустя всего три месяца после проведения форума глава Белого дома уволил Болтона. В своём Twitter президент США отметил, что был категорически не согласен со многими его предложениями, как и многие другие в администрации. Именно по этой причине Трамп и попросил Болтона написать заявление об увольнении, отмечает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что российская сторона не питает иллюзий по поводу налаживания отношений с США в связи с кадровыми перестановками. Так заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков прокомментировал новость об отставки помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
«Иллюзий у нас нет, надежд особых мы не питаем в связи с происходящим», — цитирует РИА ФАН Рябкова.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН рассказал, почему уходящий советник по нацбезопасности американского лидера был одним из худших на этом посту.
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