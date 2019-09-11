Захарова призвала Болтона и The Wall Street Journal извиниться перед Россией

Мария Захарова призвала бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, а также The Wall Street Journal и агентство Bloomberg извиниться перед Россией за распространение фейков. Как отмечает «Свободная пресса», об этом официальный представитель МИД РФ написала на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила, что в начале июня WSJ организовало форум, в ходе которого Джон Болтон обвинил ряд стран, в том числе Россию, в распространении дезинформации о том, что президент США и его советники спорят между собой. А агентство Bloomberg, по её словам, активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов.

Однако, спустя всего три месяца после проведения форума глава Белого дома уволил Болтона. В своём Twitter президент США отметил, что был категорически не согласен со многими его предложениями, как и многие другие в администрации. Именно по этой причине Трамп и попросил Болтона написать заявление об увольнении, отмечает Ura.ru.