Отставка Болтона. В США забрезжила надежда на улучшение отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, он сообщил Болтону, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Кроме того, Трамп отметил, что категорически не согласен со многими из его предложений, поэтому и попросил советника по нацбезопасности покинуть пост.

Позитивным назвал это известие в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. По его словам, Болтон был одной из худших фигур для этого поста, так как не поддерживал намерения президента улучшить отношения США с Россией, заявленные в его предвыборных тезисах.

«Я этому очень рад. Потому что, когда я голосовал за Трампа (Эдуард Лозханский имеет гражданство США — прим. НСН), для меня главным было то, что он говорил в своей предвыборной программе. Что продвижение отношений с Россией в интересах США. И он с этим не справился. К сожалению, в команде, которую он набрал, нет практически ни одного человека, который согласен с тем, что отношения с Россией нужно улучшать. И хуже Болтона никого на этой должности нельзя представить», — рассказал Лозанский.