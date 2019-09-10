Отставка Болтона. В США забрезжила надежда на улучшение отношений с Россией
Президент Американского университета в Москве рассказал НСН, почему уходящий советник по нацбезопасности американского лидера был одним из худших на этом посту.
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, он сообщил Болтону, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Кроме того, Трамп отметил, что категорически не согласен со многими из его предложений, поэтому и попросил советника по нацбезопасности покинуть пост.
Позитивным назвал это известие в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. По его словам, Болтон был одной из худших фигур для этого поста, так как не поддерживал намерения президента улучшить отношения США с Россией, заявленные в его предвыборных тезисах.
«Я этому очень рад. Потому что, когда я голосовал за Трампа (Эдуард Лозханский имеет гражданство США — прим. НСН), для меня главным было то, что он говорил в своей предвыборной программе. Что продвижение отношений с Россией в интересах США. И он с этим не справился. К сожалению, в команде, которую он набрал, нет практически ни одного человека, который согласен с тем, что отношения с Россией нужно улучшать. И хуже Болтона никого на этой должности нельзя представить», — рассказал Лозанский.
Изначально на пост советника по нацбезопасности Трамп назначил Майкла Флинна, напомнил собеседник НСН. Однако противники сближения США с Россией воспользовались неосторожным шагом нового советника и вынудили его со скандалом уйти. После Флинна среди кандидатов на этот пост просто не осталось людей, желающих поддержать идею улучшения отношений с Москвой.
«Первой кандидатурой Трампа был Майкл Флинн. И это был сигнал, что он действительно собирается улучшить отношения с Россией. Но об этом знали и противники Трампа, поэтому они сделали всё возможное, чтобы убрать Флинна. Он продержался не более трёх недель, его убрали из-за истории с Сергеем Кисляком. Хотя с ним разговор был совершенно безобидный — Флинн попросил посла не мстить Обаме. Он делал всё, как нужно, и, собственно, Трамп на него и полагался. Дальше у всех других кандидатов на этот пост цели улучшить отношения с Россией не было. И, наконец, Болтон — именно тот человек, который сделал всё возможное, чтобы не допустить этого процесса», — заключил президент Американского университета в Москве.
Вопрос, кто теперь займёт высокую должность, остаётся открытым. Как написал в Twitter Дональд Трамп, имя нового советника по нацбезопасности будет оглашено на следующей неделе. И от того, кто будет выбран президентом, зависит дальнейшее развитие отношений между странами. Большим плюсом, по словам Лозанского, остаётся то, что эту должность глава Белого дома не обязан согласовывать с Сенатом.
«С другой стороны, вопрос — кто встанет на его место. К сожалению, Флинна уже нельзя вернуть. Но в Америке есть много людей, которые могли бы исполнять эту функцию. Проблема в том, кого Трамп выберет. К счастью, этот человек не должен проходить процедуру утверждения в Сенате. Это личная прерогатива президента. Так что, остаётся молиться, чтобы Трамп смог найти именно того человека, который бы смог проводить именно ту политику, которую Трамп обещал в своей предвыборной кампании. Болтон был одним из самых худших вариантов», — подытожил Лозанский.
Напомним, Джон Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте при Рональде Рейгане и Джордже Буше — старшем. При Джордже Буше — младшем он стал заместителем госсекретаря. Нынешний президент США Дональд Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте текущего года. Глава Белого дома неоднократно заявлял, что политик имеет жёсткие взгляды, но ему удается сдерживать его.
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