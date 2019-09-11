Болтон не прошел испытание Трампом

Болтон это представитель наиболее агрессивного течения неоконсерваторов. А Трамп всегда критиковал неоконсерваторов, обвинял их во втягивании Америки в дорогостоящую войну на ближнем востоке, которая стоила американским налогоплательщикам 7 трлн. долларов, вместо того чтобы вкладывать эти деньги во внутреннюю инфраструктуру», - сказал Блохин.

Политолог уверен, причиной также послужило усиление Дональда Трампа во внутриполитических кругах Америки.

«Во вторых, Болтон был некой гарантией со стороны Трампа этому истеблишменту, что дух партийного консенсуса продолжится, что Трамп не будет менять агрессивный курс не только в отношении России, но и других стран мира. Но после того, как доклад Мюллера оказался «мыльным пузырем», риск импичмента стал политической фантастикой, Трамп усилил свое внутриполитическое положение эта гарантия сама отпала. То есть отставка связана со сложностью работы с Трампом, усилением президента на внутриполитических позициях и с расхождением во мнениях по многим проблемам мировой политики», - рассказал политолог-американист.

Константин Блохин при этом считает, что в отношении России политика США существенно не изменится.

«Сегодня курс внешней политики США будет чуточку мягче, но какого-то кардинального изменения не будет в виду сложившегося в США двухпартийного антироссийского консенсуса. Как республиканская, так и демократическая партии настроены против России. Но не только на уровне партий, но и на уровне аналитических мозговых центров. Те, кто выступает сегодня за диалог с Россией, находятся на периферии политического спектра», - считает собеседник НСН.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Болтон не намерен раскрывать компромат на президента США.

«Вполне возможно, что он [Болтон] сейчас будет в негативном ключе отзываться о Трампе. Но всем понятно, что это пытки свести счеты. А у Трампа и так врагов «выше крыши». Возможно, этот либеральный истеблишмент попытается разыграть карту Болтона против Трампа. Но есть этика, которая присуща госслужбе. Если Болтон сольет Трампа, то сольет и всех остальных. Чем поставит крест на своей карьере», - заключил политолог Константин Блохин.

Тем временем, в СМИ уже появилась информация о десяти претендентах на пост советника президента США по вопросам национальной безопасности. Читайте подробнее на сайте НСН.