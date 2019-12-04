Захарова не верит в серьезность санкций ФРГ из-за убийства в Берлине

«Ссылки на ссылки? Вы серьезно?» - заявила Захарова в ответ на запрос НСН с просьбой прокомментировать публикацию.

Согласно публикации WSJ, немецкие следователи якобы пришли к выводу, что к ликвидации соратника лидеров чеченских сепаратистов могут быть причастны российские спецслужбы.

Зелимхан Хангошвили был застрелен неизвестным 23 августа 2019 года в одном из парков Берлина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность российских властей к его ликвидации.

