Захарова не верит в серьезность санкций ФРГ из-за убийства в Берлине
Представитель МИД РФ в эфире НСН заявила, что ведомство не собирается комментировать убийство Зелимхана Хангошвили россиянином.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать публикацию Wall Street Journal о том, что Германия якобы может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине летом этого года уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили.
«Ссылки на ссылки? Вы серьезно?» - заявила Захарова в ответ на запрос НСН с просьбой прокомментировать публикацию.
Согласно публикации WSJ, немецкие следователи якобы пришли к выводу, что к ликвидации соратника лидеров чеченских сепаратистов могут быть причастны российские спецслужбы.
Зелимхан Хангошвили был застрелен неизвестным 23 августа 2019 года в одном из парков Берлина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность российских властей к его ликвидации.
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