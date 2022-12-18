Захарова предрекла Евросоюзу экономические проблемы из-за антироссийских санкций
Девятый пакет санкций в отношении Москвы, как и предыдущие восемь, принесет Евросоюзу новые экономические проблемы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, политики на Западе никак не могут выбраться из созданного ими замкнутого круга и признать, что их ограничения в отношении Москвы вредят не России, а европейским странами. Дипломат отметила, что новый санкционный пакет обострит уже существующие в ЕС социально-экономические проблемы.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России заявила в эфире телеканала ТВЦ, что европейские лидеры подтолкнули Европейский союз к энергетическому кризису, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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