Захарова предрекла Евросоюзу экономические проблемы из-за антироссийских санкций

По ее словам, политики на Западе никак не могут выбраться из созданного ими замкнутого круга и признать, что их ограничения в отношении Москвы вредят не России, а европейским странами. Дипломат отметила, что новый санкционный пакет обострит уже существующие в ЕС социально-экономические проблемы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России заявила в эфире телеканала ТВЦ, что европейские лидеры подтолкнули Европейский союз к энергетическому кризису, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

