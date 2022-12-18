Захарова предрекла Евросоюзу экономические проблемы из-за антироссийских санкций

Девятый пакет санкций в отношении Москвы, как и предыдущие восемь, принесет Евросоюзу новые экономические проблемы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России

По ее словам, политики на Западе никак не могут выбраться из созданного ими замкнутого круга и признать, что их ограничения в отношении Москвы вредят не России, а европейским странами. Дипломат отметила, что новый санкционный пакет обострит уже существующие в ЕС социально-экономические проблемы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России заявила в эфире телеканала ТВЦ, что европейские лидеры подтолкнули Европейский союз к энергетическому кризису, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМИД РФМария Захарова
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