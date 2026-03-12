СМИ: У берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера

Два нефтяных танкера вблизи порта Басрана на юге Ирака подверглись ударам беспилотников, сообщает Shafaq News.

Еще одно судно подорвано при помощи заминированного катера. Также БПЛА атаковали иракское нефтяное месторождение «Меджнун». На танкерах, которые принадлежат иностранным компаниям, произошел сильный взрыв, они загорелись.

Эвакуированы 25 членов экипажа. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, привела к кризису на глобальном рынке энергоресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИран

