СМИ: Иранский беспилотник врезался в небоскреб в Дубае
12 марта 202603:01
Беспилотный летательный аппарат Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае, сообщает Telegram-канал Shot.
Это произошло в районе Dubai Creek Harbour. О пострадавших и погибших ничего не известно.
По словам местных властей, ведётся расследование инцидента. Очевидцы говорят, что слышали три взрыва, а также наблюдают пожар на одной из парковок.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нельзя оправдать атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру стран Персидского залива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
