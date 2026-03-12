СМИ: Иранский беспилотник врезался в небоскреб в Дубае

Это произошло в районе Dubai Creek Harbour. О пострадавших и погибших ничего не известно.

По словам местных властей, ведётся расследование инцидента. Очевидцы говорят, что слышали три взрыва, а также наблюдают пожар на одной из парковок.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нельзя оправдать атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру стран Персидского залива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

