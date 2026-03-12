Экс-помощник Путина Сурков опроверг информацию о своем отъезде из России

Бывший заместитель главы Администрации президента России, экс-помощник главы государства Владимира Путина Владислав Сурков опроверг информацию о своем отъезде из страны, сообщил в Telegram корреспондент Андрей Колесников.

Сурков заявил, что не верил в исполнение Минских соглашений

«Я не располагаю информацией о моем отъезде из России», — привел журналист слова Суркова.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о якобы спешном отъезде Суркова из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
