Магазины обяжут принимать подтверждение возраста в Max
С 1 сентября в магазинах России станет обязательным подтверждение возраста через национальный мессенджер Max, сообщает ТАСС.
Речь идет обо всех торговых точках. Об этом следует из правительственного документа. Также с помощью Max в магазине можно будет удостоверить личность, подтвердить право на льготы, воспользоваться программой лояльности.
Документ обязывает торговые точки обеспечить такую техническую возможность уже к осени. При этом покупатели сами будут решать, какой способ предъявления документов им удобнее - электронный или бумажный.
Мессенджеру MAX потребуется 5-10 лет, чтобы выйти на самоокупаемость, а пока ему необходимо набрать аудиторию, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
