Магазины обяжут принимать подтверждение возраста в Max

Речь идет обо всех торговых точках. Об этом следует из правительственного документа. Также с помощью Max в магазине можно будет удостоверить личность, подтвердить право на льготы, воспользоваться программой лояльности.

Документ обязывает торговые точки обеспечить такую техническую возможность уже к осени. При этом покупатели сами будут решать, какой способ предъявления документов им удобнее - электронный или бумажный.

Мессенджеру MAX потребуется 5-10 лет, чтобы выйти на самоокупаемость, а пока ему необходимо набрать аудиторию, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

