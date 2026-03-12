Трамп: США уже победили в операции против Ирана
12 марта 202602:30
Американский президент Дональд Трамп на мероприятии со сторонниками в штате Кентукки заявил, что операция против Ирана завершилась полной победой Вашингтона и в этом он не сомневается.
«Мы победили. Всё закончилось в первый час. Мы выиграли пари. Никогда не говори о победе слишком рано… но мы победили», — отметил глава государства. Трамп отметил, что исход был предрешён с самого начала.
Ранее стало известно, что Иран может атаковать Калифорнию дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
