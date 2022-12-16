ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России

Евросоюз опубликовал девятый пакет антироссийских санкций, в санкционный список вошли, в частности, ряд министров, судьи Конституционного суда, семь российских губернаторов и дочери главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат и Карина.

Швейцария ввела дополнительные санкции против России

В «Официальном журнале ЕС» отмечается, что в санкционный список также попали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, писатель и блогер Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков. Также ограничения коснулись представителей организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса.

Кроме того, ЕС ввел санкции против трех российских банков: МКБ, Дальневосточного банка и Всероссийского банка развития регионов. В список санкций также попал Роскомнадзор.

Ранее газета Népszava со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила, что российские частные активы на сумму около 19 млрд евро были заморожены в странах Евросоюза за время действия санкций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияСанкции
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