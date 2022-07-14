Захарова предостерегла Молдавию от введения санкций против России
Москва предостерегает Кишинев от присоединения к антироссийским санкциям Запада. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают РИА Новости.
По её словам, как показывает опыт, от таких санкций страдают, в первую очередь народы тех стран, руководство которых их и ввело.
«В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдавию в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности», - подчеркнула Захарова.
Ранее в Молдавии приготовились к отключению газа.
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