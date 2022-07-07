В Молдавии приготовились к отключению газа
Выросла вероятность прекращения поставок российского газа в Молдавию. Об этом в четверг заявил вице-премьер республики Андрей Спыну на заседании парламента страны.
«Поставки газа будут ограничены или приостановлены из-за права "Газпрома" в одностороннем порядке разорвать контракт, поскольку Молдавия не выполняла обязательство по проведению аудита», — рассказал он.
При этом вице-премьер уточнил, что сейчас в хранилищах республики находится примерно 24 миллиона кубических метров газа. Этого хватит на месяц потребления в летний период и на неделю — в зимний, добавил Спыну.
Ранее в Молдавии захотели пересмотреть условия оплаты российского газа.
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