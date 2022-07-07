В Молдавии приготовились к отключению газа

Выросла вероятность прекращения поставок российского газа в Молдавию. Об этом в четверг заявил вице-премьер республики Андрей Спыну на заседании парламента страны.

«Поставки газа будут ограничены или приостановлены из-за права "Газпрома" в одностороннем порядке разорвать контракт, поскольку Молдавия не выполняла обязательство по проведению аудита», — рассказал он.

«Мечтали о европейских нормах»: Жалобы Молдавии на контракт с «Газпромом» назвали смешными

При этом вице-премьер уточнил, что сейчас в хранилищах республики находится примерно 24 миллиона кубических метров газа. Этого хватит на месяц потребления в летний период и на неделю — в зимний, добавил Спыну.

Ранее в Молдавии захотели пересмотреть условия оплаты российского газа.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Российский ГазГазПоставкиГазпромМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры