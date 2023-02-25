Захарова поздравила британских неучей с очередной «перемогой»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале снимок с граффити в Лондоне, созданным к годовщине проведения специальной военной операции России на Украине. Захарова посмеялась над безграмотностью надписи и упрекнула британцев с их российскими агентами с «очередной перемогой».
Официальный представитель МИД РФ назвала создание граффити «еще одной вундер-акцией».
«Продолжаем с интересом изучать, куда ушли миллионы и миллионы на празднование англосаксами годовщины СВО», – отметила Захарова.
Она процитировала содержание изображения, на котором угадываются силуэты балерин во время исполнения танца маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро».
«УКРАИНЕПОБЕДУ - Киеву пожелали не победу.
КРЫМ НЕ НАШ - так британским он никогда не был и не будет.
ПУТИНУ ГАААГУ - Гаага переводится как «графский лес»», – напомнила Захарова и поздравила «британских неучей и их российских иностранных агентов с очередной перемогой».
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что украинская «националистическая хунта» все еще находится у власти только благодаря западным вооружениям.
«Ее агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию — своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль», — приводит слова замглавы Совбеза РФ RT.
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