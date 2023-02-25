«Но цель – одолеть Россию чужими руками – видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни», – подчеркнул Медведев.

Украинп получила такое кодичество боевой техники «с барских плеч», что некоторые министерства обороны европейских стран жалуются на опустевшие склады.

Замглавы Совбеза, приводя данные центра CSIS, отметил, что Пентагон исчерпал «собственные запасы по ряду позиций». Украине передано 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 45 танков Т-72В, более 1600 ПЗРК Stinger и более 50 тысяч противотанковых систем.

«Общий объем «целевого пакета» американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 млрд — и это без учета европейских «передач», — цитирует его РИА Новости.

Дмитрий Медведев считает, что украинская «националистическая хунта» все еще находится у власти только благодаря западным вооружениям.

«Ее агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию — своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль», — приводит слова замглавы Совбеза РФ RT.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом Sky News заявил, что Украина не будет использовать для ударов по территории России истребители и дальнобойное оружие, если Запад предоставит Киеву такое вооружение.

