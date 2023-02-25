Медведев раскрыл причину трат Западом миллиардов на Украину
Запад хочет одолеть Россию чужими руками, а на страдающих от конфликта украинцев и европейцев ему «плевать с высокой колокольни», считает заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал он в статье в журнале «Национальная оборона».
«Но цель – одолеть Россию чужими руками – видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни», – подчеркнул Медведев.
Украинп получила такое кодичество боевой техники «с барских плеч», что некоторые министерства обороны европейских стран жалуются на опустевшие склады.
Замглавы Совбеза, приводя данные центра CSIS, отметил, что Пентагон исчерпал «собственные запасы по ряду позиций». Украине передано 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 45 танков Т-72В, более 1600 ПЗРК Stinger и более 50 тысяч противотанковых систем.
«Общий объем «целевого пакета» американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 млрд — и это без учета европейских «передач», — цитирует его РИА Новости.
Дмитрий Медведев считает, что украинская «националистическая хунта» все еще находится у власти только благодаря западным вооружениям.
«Ее агонию Запад искусственно продлевает в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию — своего давнего и важнейшего геополитического противника. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль», — приводит слова замглавы Совбеза РФ RT.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом Sky News заявил, что Украина не будет использовать для ударов по территории России истребители и дальнобойное оружие, если Запад предоставит Киеву такое вооружение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+-18 819 246 / сут.
Умерли
48 170+-347 800 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+-18 356 467 / сут.
- В России госпитализировали 775 человек с коронавирусом за сутки
- В российских регионах начнется эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств
- После введения новых санкций в российских банках рекомендовали клиентам снять деньги с карт UnionPay
- СМИ: Китай может передать России дроны и артиллерию
- СМИ: Американский наемник раскрыл срок жизни военного ВСУ у Артемовска
- Детали для автомобилей китайского бренда начали поставлять из Москвы
- Арестович предупредил о потере времени при выборе исторического пути Украины
- Марочко: Российские войска уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
- В ЛНР рассказали о создании ВСУ ложных позиций под Артемовском
- Лукашенко 28 февраля-2 марта совершит визит в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru