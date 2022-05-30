Захарова посмеялась над заявлением главы ЕК

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова высказалась на этот счет. По её словам, Еврокомиссии можно рассказать, что в России «еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — заявила дипломат.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что следующим шагом главы ЕК может стать предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия представляет угрозу мировому порядку. Фон дер Ляйен связала это с «тревожным пактом» России с Китаем

