Фон дер Ляйен назвала Россию прямой угрозой мировому порядку
Россия представляет угрозу мировому порядку, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом политик заявила на пресс-конференции на саммите Евросоюз-Япония в Токио.
Как отметила глава ЕК, Евросоюз хочет «взять на себя больше ответственности» в Индо-Тихоокеанском регионе, который важен для процветания Европы.
По словам фон дер Ляйен, это приводит к теме России. Политик считает, что РФ — «прямая угроза мировому порядку». Фон дер Ляйен связала это с «тревожным пактом» России с Китаем и «их призывом к "новым" — и очень произвольным — международным отношениям».
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