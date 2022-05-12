Фон дер Ляйен назвала Россию прямой угрозой мировому порядку

Россия представляет угрозу мировому порядку, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом политик заявила на пресс-конференции на саммите Евросоюз-Япония в Токио.

Глава Еврокомиссии убеждена в приближении дефолта в России

Как отметила глава ЕК, Евросоюз хочет «взять на себя больше ответственности» в Индо-Тихоокеанском регионе, который важен для процветания Европы.

По словам фон дер Ляйен, это приводит к теме России. Политик считает, что РФ — «прямая угроза мировому порядку». Фон дер Ляйен связала это с «тревожным пактом» России с Китаем и «их призывом к "новым" — и очень произвольным — международным отношениям».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры