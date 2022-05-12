Фон дер Ляйен назвала Россию прямой угрозой мировому порядку

Как отметила глава ЕК, Евросоюз хочет «взять на себя больше ответственности» в Индо-Тихоокеанском регионе, который важен для процветания Европы.

По словам фон дер Ляйен, это приводит к теме России. Политик считает, что РФ — «прямая угроза мировому порядку». Фон дер Ляйен связала это с «тревожным пактом» России с Китаем и «их призывом к "новым" — и очень произвольным — международным отношениям».

