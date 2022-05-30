СМИ: страны ЕС не смогли договориться о нефтяном эмбарго

По его словам, дипломаты попытаются добиться прогресса в преддверии саммита». 30 мая пройдет новое заседание комитета постоянных представителей в Брюсселе. Страны Евросоюза рассматривают антироссийские ограничения единым пакетом.

Введение санкций задержала Венгрия. Руководство этой страны считает, что нефтяное эмбарго нанесет сокрушительный удар по ее экономике. Аналогичные опасения высказали Словакия и Чехия.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас обсуждать введение Евросоюзом эмбарго на поставки нефти из России контрпродуктивно,

Напомним, Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС отсрочить запрет на поставки нефти.

