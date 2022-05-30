СМИ: страны ЕС не смогли договориться о нефтяном эмбарго

Переговоры стран Европейского союза о нефтяном эмбарго оказались сложными – послы не смогли договориться о введении новых санкций против России, сообщает Reurets со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

Алекперов: ЕС не сможет найти замену российской нефти при введении эмбарго

По его словам, дипломаты попытаются добиться прогресса в преддверии саммита». 30 мая пройдет новое заседание комитета постоянных представителей в Брюсселе. Страны Евросоюза рассматривают антироссийские ограничения единым пакетом.

Введение санкций задержала Венгрия. Руководство этой страны считает, что нефтяное эмбарго нанесет сокрушительный удар по ее экономике. Аналогичные опасения высказали Словакия и Чехия.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас обсуждать введение Евросоюзом эмбарго на поставки нефти из России контрпродуктивно,

Напомним, Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС отсрочить запрет на поставки нефти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭмбаргоНефтьЕвросоюз
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