СМИ: страны ЕС не смогли договориться о нефтяном эмбарго
Переговоры стран Европейского союза о нефтяном эмбарго оказались сложными – послы не смогли договориться о введении новых санкций против России, сообщает Reurets со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.
По его словам, дипломаты попытаются добиться прогресса в преддверии саммита». 30 мая пройдет новое заседание комитета постоянных представителей в Брюсселе. Страны Евросоюза рассматривают антироссийские ограничения единым пакетом.
Введение санкций задержала Венгрия. Руководство этой страны считает, что нефтяное эмбарго нанесет сокрушительный удар по ее экономике. Аналогичные опасения высказали Словакия и Чехия.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас обсуждать введение Евросоюзом эмбарго на поставки нефти из России контрпродуктивно,
Напомним, Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС отсрочить запрет на поставки нефти.
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