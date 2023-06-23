Захарова пообещала ответ на санкции ЕС против российских журналистов

Москва даст ответ на санкции против журналистов, отметила Захарова. По ее словам, меры коснутся представителей СМИ стран Евросоюза и принимавших решение чиновников Евросоюза.

Брюссель включил в черный список руководство телеканалов ВГТРК, НТВ и «Звезда». Также под ограничения попали корреспондент «Известий» Виктор Синеок и блогер Семен Пегов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Евросоюз 23 июня одобрил 11-й пакет антироссийских санкций. Новые меры призваны исключить обход уже существующих ограничений.

