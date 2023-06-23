Минфин США включил в санкционный список двух россиян
Власти США ввели санкции в отношении двух граждан России, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В сообщении говорится, что речь идёт о Егоре Попове и Алексее Суходолове, которых подозревают во вмешательстве в выборы в США.
Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США считает россиян «сотрудниками ФСБ», американский Минюст предъявил им обвинения.
Ранее правоохранительные органы США арестовали 20-летнего россиянина по подозрению в совершении киберпреступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru