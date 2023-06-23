Минфин США включил в санкционный список двух россиян

В сообщении говорится, что речь идёт о Егоре Попове и Алексее Суходолове, которых подозревают во вмешательстве в выборы в США.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США считает россиян «сотрудниками ФСБ», американский Минюст предъявил им обвинения.

Ранее правоохранительные органы США арестовали 20-летнего россиянина по подозрению в совершении киберпреступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

