Минфин США включил в санкционный список двух россиян

Власти США ввели санкции в отношении двух граждан России, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

В США арестовали подозреваемых в обходе санкций россиян

В сообщении говорится, что речь идёт о Егоре Попове и Алексее Суходолове, которых подозревают во вмешательстве в выборы в США.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США считает россиян «сотрудниками ФСБ», американский Минюст предъявил им обвинения.

Ранее правоохранительные органы США арестовали 20-летнего россиянина по подозрению в совершении киберпреступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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