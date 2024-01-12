Захарова пообещала Латвии «болезненный ответ» за конфискацию «Дома Москвы»

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти расценивают как «рейдерство» передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства. По ее словам, ответные шаги «будут жесткими и крайне болезненными» для Латвии.

Решение латвийских властей дипломат назвала «кражей» и «воровством в государственном масштабе».

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Сейм Латвии накануне проголосовал за передачу «Дома Москвы» в госсобственность. По мнению страны, под видом культурных и образовательных мероприятий там велась «политическая деятельность», угрожающая безопасности республики.

Здание «Дома Москвы» принадлежит департаменту городского имущества Москвы, а земельным участком владеет латвийский Минтранс.

Ранее сообщалось, что более 1,1 тысячи граждан России могут депортировать из Латвии.



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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЛатвияМИД РФМария Захарова

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