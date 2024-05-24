Число подтопленных жилых домов в Тюменской области растет несколько дней
Количество жилых домов, которые попадают в зону подтопления в Тюменской области продолжает расти, информирует МЧС. По данным ведомства, на сегодня таких насчитывается 439 домов, а 23 мая - 408. Также, согласно статистики МЧС, подтоплен 3339 приусадебных участков.
Невозможно проехать по 37 участков дорог. После эвакуации в пунктах временного размещения находится 171 человек, в том числе 73 несовершеннолетних. Ситуация с паводком в регионе приобрела более острый характер во второй декаде мая в связи с подъемом реки Иртыш.
По данным губернатора Александра Моора, его наполняет большая вода из реки Ишим. Наиболее сложная обстановка сложилась в Вагайском районе. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там в зону подтопления, согласно прогнозу Росгидромета, может попасть 15 населенных пунктов, в Тобольском районе - 27.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru