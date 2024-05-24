Выставка к юбилею Льва Додина открылась в Санкт-Петербурге

В экспозицию вошли фрагменты декораций известных постановок мастера, реквизит, редкие фотографии, а также записи репетиций и спектаклей. Одна часть выставки посвящена ретроспективе творчества Додина, другая - преподавательской деятельности режиссера и его ученикам.

По словам директора Музея театрального и музыкального искусства Натальи Метелица ничего нет более парадоксального, чем соединение театра и музея.

«У нас получился своего рода музейный спектакль, который приближается к документальному черно-белому кино», - добавила директор музея.

Ранее выставки к 100-летию Сергея Параджанова открылись в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

