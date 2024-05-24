Выставка к юбилею Льва Додина открылась в Санкт-Петербурге
Выставка «Лев Додин: Жизнь человека» открылась в Шереметевском дворце в Санкт-Петербурге. Она приурочена к 80-летию режиссера, сообщает ТАСС.
В экспозицию вошли фрагменты декораций известных постановок мастера, реквизит, редкие фотографии, а также записи репетиций и спектаклей. Одна часть выставки посвящена ретроспективе творчества Додина, другая - преподавательской деятельности режиссера и его ученикам.
По словам директора Музея театрального и музыкального искусства Натальи Метелица ничего нет более парадоксального, чем соединение театра и музея.
«У нас получился своего рода музейный спектакль, который приближается к документальному черно-белому кино», - добавила директор музея.
Ранее выставки к 100-летию Сергея Параджанова открылись в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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