Мэр Москвы расширил финансовую поддержку бизнес-ангелов
Власти российской столицы сделали проще процедуру оказания финансовой помощи венчурным инвесторам, которые вкладывают средства в бизнес-проекты, вошедшие в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний Москвы. Постановление подписал мэр Сергей Собянин.
Частные инвесторы, выступающие в роли бизнес-ангелов, приобрели стратегическое значение в условиях санкционного режима, из-за которого начинающие предприниматели были отрезаны от такого важного источника финансирования, как зарубежные венчурные фонды. В 2023 году на сделки с участием бизнес-ангелов в Москве пришлось 27,5% объема венчурных инвестиций. Это в 5,4 раза больше к 2022 году.
Московская программа поддержки венчурных инвестиций даёт возможность частным бизнес-ангелам компенсировать до 50% вложенных средств. Однако сумма не должна превышать размер налога на доходы физических лиц, который был уплачен за последние три года. Максимальная сумма гранта составляет 10 миллионов рублей.
Расширение возможностей финансовой поддержки бизнес-ангелов обеспечит привлечение дополнительных инвестиций в технологический сектор экономики мегаполиса. Например, компенсация будет положена и тем инвесторам, которые осуществляют финансирование через посредника. Среди других мер – двойное увеличение максимальной доли участия инвестора в уставном капитале стартапа. Теперь она должна составлять не менее 1 и не более 30%. До этого она не могла быть больше 15%.
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