Мэр Москвы расширил финансовую поддержку бизнес-ангелов

Московская программа поддержки венчурных инвестиций даёт возможность частным бизнес-ангелам компенсировать до 50% вложенных средств. Однако сумма не должна превышать размер налога на доходы физических лиц, который был уплачен за последние три года. Максимальная сумма гранта составляет 10 миллионов рублей.

Расширение возможностей финансовой поддержки бизнес-ангелов обеспечит привлечение дополнительных инвестиций в технологический сектор экономики мегаполиса. Например, компенсация будет положена и тем инвесторам, которые осуществляют финансирование через посредника. Среди других мер – двойное увеличение максимальной доли участия инвестора в уставном капитале стартапа. Теперь она должна составлять не менее 1 и не более 30%. До этого она не могла быть больше 15%.

