Захарова назвала удары США по Йемену нарушением международного права

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила авиаудары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. По ее словам, эта атака представляет собой «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом». В Telegram-канале она написала, что удары были направлены на «эскалацию ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

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В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли 60 ударов по объектам йеменских хуситов. Целью стали радары, системы ПВО, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Это произошло после требования Совбеза ООН к хуситам прекратить нападения на суда в Красном море.

Йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», наносят удары по судам, которые они связывают с Израилем, что создало угрозу международному судоходству.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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