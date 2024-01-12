Захарова назвала удары США по Йемену нарушением международного права

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли 60 ударов по объектам йеменских хуситов. Целью стали радары, системы ПВО, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Это произошло после требования Совбеза ООН к хуситам прекратить нападения на суда в Красном море.

Йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», наносят удары по судам, которые они связывают с Израилем, что создало угрозу международному судоходству.



