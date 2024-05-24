Мотопатруль Центра организации дорожного движения впервые появится в Москве

Сотрудники на мотоциклах вошли в штат Дорожного патруля Центра организации дорожного движения российской столицы. Они присоединяться к выполнению задачи по обеспечению бесперебойного и безопасного движения в мегаполисе.

Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал о преимуществах мотопатруля. В первую очередь, речь идёт о мобильности. Сотрудники на мотоциклах имеют возможность более оперативно прибыть на место происшествия по сравнению с автопатрулём. Кроме того, мотоцикл не занимает много места на дороге.