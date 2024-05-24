Мотопатруль Центра организации дорожного движения впервые появится в Москве

Сотрудники на мотоциклах вошли в штат Дорожного патруля Центра организации дорожного движения российской столицы. Они присоединяться к выполнению задачи по обеспечению бесперебойного и безопасного движения в мегаполисе.

Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал о преимуществах мотопатруля. В первую очередь, речь идёт о мобильности. Сотрудники на мотоциклах имеют возможность более оперативно прибыть на место происшествия по сравнению с автопатрулём. Кроме того, мотоцикл не занимает много места на дороге.

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В первый год на дороги Москвы выйдут шесть патрульных мотоциклистов. В основном зоной их ответственности будет центральная часть города. Однако их будут задействовать и на других участках, если понадобится оперативная помощь, уточнили в ЦОДД.

По завершении мотосезона и анализа работы службы, будут приняты решения относительно расширения штата сотрудников и их функций, а также географии работы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мотоциклы новой службы оснащены всем необходимым, в том числе аптечкой, огнетушителем, набором инструментов.

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Фото: gucodd.ru
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