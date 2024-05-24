Олимпийскую чемпионку Бацарашкину лишили возможности выступить на ОИ-2024

Как отметила специалист, Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) выставила «очень много условий» для предоставления нейтрального статуса.

«В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с "Динамо", ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю... "Динамо"», — поделилась Кудрина.

Тренер заключила, что сейчас нейтральными смогут стать молодые спортсмены «второго эшелона», которые еще не проявили себя.

