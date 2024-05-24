Олимпийскую чемпионку Бацарашкину лишили возможности выступить на ОИ-2024
Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе россиянка Виталина Бацарашкина не смогла получить нейтральный статус и не выступит на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсменки Наталью Кудрину.
Как отметила специалист, Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) выставила «очень много условий» для предоставления нейтрального статуса.
«В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с "Динамо", ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю... "Динамо"», — поделилась Кудрина.
Тренер заключила, что сейчас нейтральными смогут стать молодые спортсмены «второго эшелона», которые еще не проявили себя.
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