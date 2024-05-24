Выставки к 100-летию Сергея Параджанова открылись в Москве и Санкт-Петербурге

Проект приурочен к 100-летию со дня рождения режиссера. Посетители смогут увидеть редкие экспонаты из коллекции Музея кино и Государственного исторического музея: живопись, графика, национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, архивные материалы. Дополняют экспозицию отрывки из фильмов Параджанова «Цвет граната», «Легенда о Сурамской крепости» и «Ашик-Кериб». Представлены также вещи, сделанные руками Параджанова и подаренные затем актрисе Алле Демидовой.

А в музейно-выставочном центре «Росфото» в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «Рядом с Параджановым». Многие фотографии экспонируется впервые. На них режиссер запечатлен в самых нестандартных ситуациях. Кроме того, в «Росфото» подготовили экскурсии, мастер-классы по коллажу, лекции, кинопоказы, а также встречи с современными авторами экспериментального кино.

Ранее выставка произведений двух поколений Васнецовых открылась в Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

