Любимова: В России ведется работа над фильмами о СВО

Министерство культуры ведет активную работу с учетом общественного запроса на фильмы патриотической направленности и героизацию ветеранов специальной военной операции. Об этом написала глава ведомства Ольга Любимова в колонке для Telegram-канала «Специально для RT».

Два фильма об СВО снимут на «Мосфильме»

С февраля прошлого года Минкульт совместно с Фондом кино запустил в прокат документальные фильмы о СВО. Кроме того, в кинотеатрах вышли такие картины, как «Свидетель», «Позывной «Пассажир», «Донбасс. Признанный», отмечает RT.

«Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных... телеканалом RT Documentary: "Я живой", "Святые из медблока", "Военкоры"», — отметила министр.

Любимова подчеркнула, что в 2024 году Фонд кино продолжит демонстрацию военно-патриотических картин по мере завершения их производства.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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