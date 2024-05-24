Над территорией Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
24 мая 202410:57
Украинский дрон самолетного типа сбит над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — заявили в военном ведомстве.
Беспилотник был уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.
Ночью 24 мая над регионом сбили два украинских дрона, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru