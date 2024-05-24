Toyota Motor вышла из числа спонсоров игр Олимпиад

В число ведущих спонсоров Олимпиад сейчас входят 15 корпораций, включая Coca-Cola, Procter & Gamble.

Олимпиада в Париже пройдет 26 июля-11 августа.

В марте прошлого года правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) и не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Играх 2024 года.

В декабре прошлого года комитет разрешил россиянам в нейтральном статусе участвовать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде. . При этом атлетам запретили демонстрировать официальную символику РФ , любые военные символы, цвета георгиевской ленты. Аналогичные меры ввели для спортсменов из Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

