Toyota Motor вышла из числа спонсоров игр Олимпиад
Компания Toyota решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игр и не будет продлевать контракт с МОК, сообщает Kyodo.
Отмечается, что это связано, в частности, с недовольством эффективностью использования предоставляемых средств. Для Игр в Париже компания предоставила в распоряжение организаторов более трех тысяч автомобилей.
В число ведущих спонсоров Олимпиад сейчас входят 15 корпораций, включая Coca-Cola, Procter & Gamble.
Олимпиада в Париже пройдет 26 июля-11 августа.
В марте прошлого года правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) и не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Играх 2024 года.
В декабре прошлого года комитет разрешил россиянам в нейтральном статусе участвовать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде. . При этом атлетам запретили демонстрировать официальную символику РФ , любые военные символы, цвета георгиевской ленты. Аналогичные меры ввели для спортсменов из Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
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