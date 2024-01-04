Власти Латвии захотели депортировать 1167 россиян

Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован

В ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными между РФ и Украиной

На рынке труда в РФ остро не хватает квалифицированных рабочих

Директор Галереи Уффици Шмидт надеется на восстановление сотрудничества в области культуры с РФ

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы