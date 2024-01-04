Власти Латвии захотели депортировать 1167 россиян
Более 1,1 тысячи граждан России могут депортировать из Латвии. Об этом пишет LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции республики (УДГМ).
«Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в стране», — отмечает агентство.
По данным УДГМ, 789 подлежащих депортации старше 60 лет, пишет RT.
Как отметила председатель ведомства Майра Розе, процесс высылки будет «сложным и обременительным». Так, у россиян потребуют объяснений, почему они не покидают Латвию, в феврале эти данные рассмотрят. Если граждане РФ не покинут республику в течение 30 дней после приказа о депортации, их вышлют из страны принудительно.
В декабре власти Латвии сообщали о планах депортировать 1213 россиян, однако позже стало известно, что 46 человек уже покинули республику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru