СМИ: ЕС убедил Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров

Собеседники издания указали, что в Европе настаивают на новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, тогда как глава Белого дома предпочитает использовать пошлины.

Отмечается, что в этой связи европейцы ожидают напряжённых дискуссий с США, сообщает RT.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

