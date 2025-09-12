СМИ: ЕС убедил Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров
Лидеры стран Евросоюза убедили президента США Дональда Трампа надавить на Россию по вопросу переговоров по Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.
Собеседники издания указали, что в Европе настаивают на новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, тогда как глава Белого дома предпочитает использовать пошлины.
Отмечается, что в этой связи европейцы ожидают напряжённых дискуссий с США, сообщает RT.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
