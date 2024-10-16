«Воевать до последнего украинца»: Песков оценил «план победы» Украины
Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» может фактически повторять план США «воевать с Россией до последнего украинца». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что пока не слышал и не видел документа, поэтому ему трудно его комментировать.
«Но, скорее всего, это тот же самый план американцев... по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет», - заключил представитель Кремля.
Ранее Зеленский заявил, что его план по завершению конфликта на Украине подразумевает использование дальнобойного западного оружия для ударов по РФ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru