Захарова назвала «план победы» Зеленского «набором бессвязных лозунгов»
Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» является «набором бессвязных лозунгов». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, украинский лидер снова настаивает на выдаче ему разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России, тем самым подталкивая НАТО к прямому конфликту с Москвой.
«Те, кто писали ему эти речёвки, осознавали, к чему это приведёт, потому что соответствующие заявления российским руководством были сделаны буквально неделю назад», - заключила она.
Ранее в Пентагоне заявили, что ограничения на использование украинскими войсками западных ракет для дальних ударов по территории РФ остаются в силе из-за риска эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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