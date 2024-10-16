По её словам, украинский лидер снова настаивает на выдаче ему разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России, тем самым подталкивая НАТО к прямому конфликту с Москвой.

«Те, кто писали ему эти речёвки, осознавали, к чему это приведёт, потому что соответствующие заявления российским руководством были сделаны буквально неделю назад», - заключила она.

Ранее в Пентагоне заявили, что ограничения на использование украинскими войсками западных ракет для дальних ударов по территории РФ остаются в силе из-за риска эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

