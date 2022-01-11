Захарова ответила на угрозы экс-главы МИД Польши «дать России по яйцам»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале ответила на заявление евродепутата и экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».
Она напомнила бывшему польскому министру, что слово «Россия» — женского рода.
«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — заключила Захарова.
Ранее Сикорский в своём Twitter раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о НАТО как о геополитическом проекте по освоению «бесхозных» земель после распада Организации Варшавского договора (ОВД) и пригрозил «врезать по яйцам» России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru