Захарова ответила на угрозы экс-главы МИД Польши «дать России по яйцам»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале ответила на заявление евродепутата и экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».

В Польше испугались оказаться в «сфере влияния Москвы» при исключении из Евросоюза

Она напомнила бывшему польскому министру, что слово «Россия» — женского рода.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — заключила Захарова.

Ранее Сикорский в своём Twitter раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о НАТО как о геополитическом проекте по освоению «бесхозных» земель после распада Организации Варшавского договора (ОВД) и пригрозил «врезать по яйцам» России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СоцсетиПольшаМИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры