Экс-глава МИД Польши пригрозил «врезать по яйцам» России

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о НАТО как о геополитическом проекте по освоению «бесхозных» земель после распада Организации Варшавского договора (ОВД).

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«Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете еще раз, то получите по яйцам», - написал Сикорский в Twitter.

Так, Сикорский мог ознакомиться с английским переводом высказывания Лаврова, где для перевода слова «бесхозный» используется слово «осиротевший».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Польша хочет наращивания конфронтации с Россией. По его словам, страна в восторге от того, что может играть роль фронтового государства против РФ.

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ФОТО: flickr.com
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