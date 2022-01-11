Экс-глава МИД Польши пригрозил «врезать по яйцам» России

«Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете еще раз, то получите по яйцам», - написал Сикорский в Twitter.

Так, Сикорский мог ознакомиться с английским переводом высказывания Лаврова, где для перевода слова «бесхозный» используется слово «осиротевший».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Польша хочет наращивания конфронтации с Россией. По его словам, страна в восторге от того, что может играть роль фронтового государства против РФ.

