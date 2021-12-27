В Польше испугались оказаться в «сфере влияния Москвы» при исключении из Евросоюза

Выход или исключение Польши из Евросоюза станет для страны «трагедией», и Варшава может попасть в сферу влияния России. Такое мнение высказал сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.

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«Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния», — заявил Либицкий в интервью Do Rzeczy.

По словам сенатора, польским властям следует сделать все, чтобы страна никогда не покинула ЕС: Либицкий считает, что это был бы «катастрофический сценарий», отмечает телеканал «360».

Избежать такого развития событий можно, если Польша примет евро в качестве национальной валюты, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: flickr.com
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