В Польше испугались оказаться в «сфере влияния Москвы» при исключении из Евросоюза
Выход или исключение Польши из Евросоюза станет для страны «трагедией», и Варшава может попасть в сферу влияния России. Такое мнение высказал сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.
«Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния», — заявил Либицкий в интервью Do Rzeczy.
По словам сенатора, польским властям следует сделать все, чтобы страна никогда не покинула ЕС: Либицкий считает, что это был бы «катастрофический сценарий», отмечает телеканал «360».
Избежать такого развития событий можно, если Польша примет евро в качестве национальной валюты, пишет РИА ФАН.
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