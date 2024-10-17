Захарова ответила Мерцу на заявление об ультиматуме Москве

Если ФРГ хочет прекращения боевых действий на Украине, то необходимо прекратит поставлять оружие Киеву, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Так она отреагировала на слова кандидата на пост канцлера Германии, лидера партии Христианско-демократический союз Фридриха Мерца об ультиматуме России. «А ультиматум пусть жене своей объявит», — указала дипломат.

Ранее Мерц заявил, что готов передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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