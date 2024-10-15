Кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что готов передать Киеву ракеты Taurus

«Я бы сказал Путину: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus», — заявил Мерц.

По его словам, у главы правительства Германии Олафа Шольца и его союзников в правительстве отсутствует стратегическое видение.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за удовлетворение запроса Киева об отправке крылатых ракетах большой дальности Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

