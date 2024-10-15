Кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что готов передать Киеву ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры ФРГ на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил, что готов передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, сообщает NTV.

«Алмаз-Антей»: ЗРК РФ справятся с ракетами Taurus

«Я бы сказал Путину: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus», — заявил Мерц.

По его словам, у главы правительства Германии Олафа Шольца и его союзников в правительстве отсутствует стратегическое видение.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за удовлетворение запроса Киева об отправке крылатых ракетах большой дальности Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ABACA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРакетыУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры