Пушков заявил, что кандидату в канцлеры Мерцу нужно помнить о прошлом Германии

Кандидату в премьеры Фридриху Мерцу необходимо помнить о судьбе гитлеровской Германии, сообщил в Telegram сенатор Алексей Пушков.

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По словам парламентария, Мерц, выступающий за удары по России немецкими ракетами Taurus, забыл опыт Гитлера.

Ранее Мерц заявил, что готов передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
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