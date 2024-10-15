Пушков заявил, что кандидату в канцлеры Мерцу нужно помнить о прошлом Германии
15 октября 202406:18
Кандидату в премьеры Фридриху Мерцу необходимо помнить о судьбе гитлеровской Германии, сообщил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По словам парламентария, Мерц, выступающий за удары по России немецкими ракетами Taurus, забыл опыт Гитлера.
Ранее Мерц заявил, что готов передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru